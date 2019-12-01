«Он помог мне многому научиться». Леклер поблагодарил Феттеля за 2019 год

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на третьей позиции. Победу одержал Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Макс Ферстаппен.
«Я в шоке, насколько они были быстры сегодня. Я благодарен Себастьяну, он помог мне многому научиться. Это был замечательный год. Я смог реализовать свою мечту, попасть в «Феррари», выиграть гонку в «Феррари». Теперь надеемся дать бой «Мерседесу» в следующем году и получить результат, которого заслуживает команда», — приводит слова Шарля Леклера BBC.
Благодаря этому подиуму Леклеру удалось сохранить четвёртое место в личном зачёте и закончить сезон впереди Себастьяна Феттеля, однако монегаска могут дисквалифицировать из протокола Гран-при Абу-Даби из-за несоответствия образцов топлива.
- 1 декабря 2019
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:20
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
16:53
-
15:53
-
15:19
-
14:36
-
13:40
-
12:55
-
12:00
-
11:55
-
10:53
-
09:43
-
01:07
-
00:06
- 30 ноября 2019
-
23:23
-
22:27
-
21:57
-
21:56
-
21:38
-
20:50
-
20:41
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:08
-
20:03
-
19:59
-
19:55