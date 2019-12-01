«Он помог мне многому научиться». Леклер поблагодарил Феттеля за 2019 год

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на третьей позиции. Победу одержал Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Макс Ферстаппен.



«Я в шоке, насколько они были быстры сегодня. Я благодарен Себастьяну, он помог мне многому научиться. Это был замечательный год. Я смог реализовать свою мечту, попасть в «Феррари», выиграть гонку в «Феррари». Теперь надеемся дать бой «Мерседесу» в следующем году и получить результат, которого заслуживает команда», — приводит слова Шарля Леклера BBC.



Благодаря этому подиуму Леклеру удалось сохранить четвёртое место в личном зачёте и закончить сезон впереди Себастьяна Феттеля, однако монегаска могут дисквалифицировать из протокола Гран-при Абу-Даби из-за несоответствия образцов топлива.