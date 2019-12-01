Албон считает, что ему помешал слишком ранний пит-стоп для «подрезки» Феттеля
Таиландский гонщик «Ред Булл» Александер Албон рассказал, как для него сложилась гонка Гран-при Абу-Даби, где он финишировал на шестой позиции, проиграв почти минуту Максу Ферстаппену. Напарник Албона закончил гонку на втором месте.
«Мы пытались подрезать Себа, но не вышло. Ранний пит-стоп в принципе немного подпортил нашу гонку — второй отрезок был слишком длинным, к тому же мы вернулись в трафик. Мне кажется, у Феттеля были проблемы на втором отрезке, но затем он сменил шины и опередил меня. Конечно, это разочаровывает. Думаю, что у нас был темп, чтобы финишировать выше», — передаёт слова Албона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
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