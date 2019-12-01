Джовинацци: не думаю, что выбрали правильную тактику, но мы старались

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на 16-й позиции. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер.



«У нас с Кими были разные стратегии: он стартовал на «медиуме», я — на «софте». Первые круги были неплохие, я отыграл несколько позиций, но одним из первых поехал на пит-стоп — на уже использованный «хард». Но DRS не работала, затем у меня случился контакт с Кубицей, после которого машина получила повреждения.



Оторвался кусок машины, и в результате я лишился значительной части прижимной силы. Вместе с этим у нас было два пит-стопа — не думаю, что это была правильная тактика. Но мы старались», — передаёт слова Джовинацци корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.