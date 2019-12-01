Перес: обгон Норриса стал одним из лучших в моей карьере

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на седьмой позиции. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер.



«Гонка началась так себе — у меня был контакт с Гасли на первом круге, я пропустил Магнуссена, из-за чего потерял кучу времени, но в конце концов удалось отыграться. Мы были терпеливы, работали и сумели провести очень сильную вторую часть гонки.



Обгон Норриса вообще стал одним из лучших в моей карьере — это было в 11-м повороте. Он «нырнул» глубоко, я выехал позади и обогнал его по внешней траектории — очень хороший манёвр был. Ландо молод, но ты борешься с ним и понимаешь, что будет плотно и агрессивно, но честно и без глупостей», — передаёт слова Серхио Переса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.