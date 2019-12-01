Риккардо: потеря пятого места была бы как удар под дых для команды

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на 11-й позиции. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер.



«Жаль, что ни одна из наших машин сегодня не финишировала в топ-10. Я думаю, что мою гонку «убил» «хард» — на этих шинах скорости у нас вообще не было. Уже в восьмом повороте первого же круга на этом комплекте я понял, что это будет паршивый отрезок. Я не стал жаловаться по радио, чтобы не быть слишком негативным, но в итоге мы проехали гонку с двумя пит-стопами, и на «софте» в конце гонки ехать было намного лучше.



Честно говоря, я не знал, на каком месте идёт Гасли. Знал, что Квят в очковой зоне, так что было немного нервно — боялся потерять место в Кубке конструкторов, но мы всё же устояли. Это огромное облегчение, но необходимо понять, почему «хард» не работал. Если бы мы не сохранили пятое место, это был бы просто удар под дых — и с финансовой точки зрения, и с точки зрения мотивации ребят в команде. Мы увернулись от этой пули, но в следующем году нужно увернуться и ото всех остальных.



Изначально наш план был в том, чтобы перейти с «софта» на «медиум», но мы пытались переиграть «Макларен», заехали чуть пораньше — мягкая резина была ещё в порядке. Да, на «харде» в итоге мы были медленными, но отчасти идея сработала», — передаёт слова Риккардо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.