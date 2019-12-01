Кубица: ехали ради удовольствия, а не ради борьбы

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на 19-й позиции. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер.



«Сегодня у меня было много сражений. Правда, на старте возникли проблемы с силовой установкой, так что старт получился не слишком хорошим, но в первом повороте удалось отыграться, а затем у нас произошёл контакт с Джорджем Расселлом. Перед пятым поворотом он тормозил очень поздно — и произошёл контакт. Я пытался избежать столкновения с машинами впереди, а он был намного быстрее и с внешней стороны.

В целом первый отрезок был неплохой, мне удавалось поддерживать шины в рабочем диапазоне. Мы собирались проехать длинный отрезок, но произошёл контакт с Джовинацци, в котором я получил большие повреждения днища. Так что вы можете себе представить, какое после этого было сцепление и сколько прижимной силы. Также я лишился дефлекторов с правой стороны. В общем, последние 30 кругов были длинные, но мы всё равно поддерживали неплохой темп, пытались сдержать Гасли. Но в конце, конечно, больше ехали ради удовольствия, а не ради борьбы.



Контакт с Джовинацци? Я знал, что он рядом, но не видел его. Вероятно, он оказался в слепой зоне. В этом повороте не было места для нас двоих, и мы столкнулись», — передаёт слова Кубицы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.