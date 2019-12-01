Кубица: ехали ради удовольствия, а не ради борьбы

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он завершил на 19-й позиции. Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, вторым финишировал Макс Ферстаппен, третьим — Шарль Леклер.
«Сегодня у меня было много сражений. Правда, на старте возникли проблемы с силовой установкой, так что старт получился не слишком хорошим, но в первом повороте удалось отыграться, а затем у нас произошёл контакт с Джорджем Расселлом. Перед пятым поворотом он тормозил очень поздно — и произошёл контакт. Я пытался избежать столкновения с машинами впереди, а он был намного быстрее и с внешней стороны.
В целом первый отрезок был неплохой, мне удавалось поддерживать шины в рабочем диапазоне. Мы собирались проехать длинный отрезок, но произошёл контакт с Джовинацци, в котором я получил большие повреждения днища. Так что вы можете себе представить, какое после этого было сцепление и сколько прижимной силы. Также я лишился дефлекторов с правой стороны. В общем, последние 30 кругов были длинные, но мы всё равно поддерживали неплохой темп, пытались сдержать Гасли. Но в конце, конечно, больше ехали ради удовольствия, а не ради борьбы.
Контакт с Джовинацци? Я знал, что он рядом, но не видел его. Вероятно, он оказался в слепой зоне. В этом повороте не было места для нас двоих, и мы столкнулись», — передаёт слова Кубицы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Захарченко.
- 1 декабря 2019
-
19:58
-
19:31
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:54
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:20
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
16:53
-
15:53
-
15:19
-
14:36
-
13:40
-
12:55
-
12:00
-
11:55
-
10:53
-
09:43
-
01:07
-
00:06
- 30 ноября 2019
-
23:23
-
22:27
-
21:57
-
21:56
-
21:38
-
20:50
-
20:41
-
20:28