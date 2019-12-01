В «Феррари» расслаблены относительно возможной дисквалификации Леклера
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто оптимистично настроен относительно слушаний ФИА о нарушении правил при работе с болидом Шарля Леклера.
«У нас не так много деталей, но я не думаю, что речь о технической стороне, скорее о спортивной. Но у нас нет особых подробностей, так что мы достаточно расслаблены, поскольку знаем обо всех процедурах.
Стоит подождать деталей, мы попытаемся понять, что произошло и объяснить причину расхождений. Процесс заключается в заявлении количества заправленного топлива, и иногда делегаты могут взвесить машину с пустыми баками. Думаю, что разница была найдена именно там», — приводит слова Маттиа Бинотто Crash.
В случае если Леклер будет признан виновным, он будет дисквалифицирован из протокола гонки.
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