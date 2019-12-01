«Феррари» оштрафована на € 50 тыс. Леклер сохранил третье место
Стюарды Гран-при Абу-Даби вынесли решение по делу пилота «Феррари» Шарля Леклера, сообщил в своём твиттер-аккаунте журналист Альберт Фабрега.
Напомним, на болиде монегаска ещё до старта гонки была обнаружена серьёзная разница между данными о количестве топлива, заявленными командой, и его реальным количеством. Разница в показаниях составила 4,88 кг.
Ожидалось, что в случае подтверждения нарушения Леклер будет дисквалифицирован, однако стюарды приняли другое решение. Рассмотрев все обстоятельства дела и выслушав показания команды, в ФИА постановили оштрафовать команду на € 50 тыс. Шарль Леклер сохранил третью позицию по итогам гонки.
Победу на Гран-при Абу-Даби одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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