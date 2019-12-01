Тост: Квят показывал невероятно конкурентоспособную скорость

Глава «Торо Россо» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Абу-Даби и всего сезона-2019 Формулы-1.
«После фантастического старта Пьер был позади «Рейсинг Пойнт», когда Стролл в него врезался и выдавил на Переса, что привело к повреждению переднего антикрыла. Поэтому нам пришлось позвать его на пит-стоп для замены носа. Эта процедура, к сожалению, заняла много времени из-за повреждения болтов. Темп во время гонки был просто фантастическим, и я думаю, что Пьер мог бы финишировать седьмым или восьмым без этого инцидента.
Даниил провёл одну из сильнейших гонок за нас в этом году. Он был очень быстр на «хард» и показывал невероятно конкурентоспособную скорость. Мы зазвали его на 40-м круге для перехода на «софте», и он был очень быстр и на этом компаунде. К сожалению, когда он обошёл Хюлькенберга, то повредил переднее антикрыло, из-за чего потерял скорость на последних кругах.
Это был самый успешный сезон для «Торо Россо» с двумя подиумами. Мы финишировали шестыми в Кубке конструкторов всего в нескольких очках позади пятого. Я хочу поблагодарить Даниила и Пьера за их посвящённость и зрелые выступления, равно как и всех в команде за их фантастическую работу на протяжении года", — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».
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