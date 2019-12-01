В «Рено» устроили для Хюлькенберга коридор почёта и надели блондинистые парики

Французская команда Формулы-1 «Рено» тепло попрощалась со своим гонщиком Нико Хюлькенбергом, для которого Гран-при Абу-Даби 2019 года стал последним в составе конюшни из Энстоуна. После гонки все сотрудники «Рено» устроили для немецкого гонщика так называемый коридор почёта, который начался у командного домика и протянулся до входа в боксы «Рено». У каждого была возможность «дать пять» пилоту.

Кроме того, утром, во время торжественной командной фотосессии, все сотрудники облачились в блондинистые парики — ведь именно такой цвет волос у самого Хюлькенберга.

В сезоне-2020 Формулы-1 Нико в «Рено» заменит французский пилот Эстебан Окон. Где продолжит карьеру сам Хюлькенберг, пока неизвестно, но он точно не останется боевым пилотом Ф-1.