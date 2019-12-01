Сайнс был разочарован, что его обгон на последнем круге не попал в трансляцию

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс остался разочарован тем, что FOM не включила в телетрансляцию момент с его обгоном Нико Хюлькенберга на последнем круге.



«Я не хочу много говорить об этом, но, по-моему, все говорили об этом шестом месте в чемпионате на протяжении всего уик-энда. А затем на последнем круге произошла схватка в одном из последних поворотов, а они не показали этого в трансляции. Это странно — так раскручивать этот бой за шестую позицию в чемпионате и не показать его по ТВ.



Я подошёл близко к Хюлькенбергу, чтобы попробовать пройти его в девятом повороте, но в итоге не получилось, а в 10-м повороте я не слишком хорошо проехал и не смог атаковать в 11-м. Я увидел место внутри и решил, что если подобное сработало в ситуации с Пересом, то должно и здесь. Это безумие, конец чемпионата и борьба на последнем круге в последнем месте, где можно обогнать», — приводит слова Сайнса RaceFans.