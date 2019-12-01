Хэмилтон, де Врис и Шварцман приняли участие в чемпионской фотосессии ФИА
Чемпион Формулы-1 сезона-2019 Льюис Хэмилтон, победитель Формулы-2 Ник де Врис и чемпион Формулы-3 Роберт Шварцман приняли участие в официальной фотосессии ФИА во время Гран-при Абу-Даби. Федерация собрала вместе обладателей титулов в своей формулической пирамиде.
Посмотреть фотографии с фотосессии можно в инстаграм-аккаунте Роберта Шварцмана.
Хэмилтон и де Врис в Абу-Даби принимали участие в заключительных этапах своих гоночных серий. Что касается Шварцмана, то он готовится выступить на постсезонных тестах Формулы-2 в Абу-Даби. Уже официально объявлено, что россиянин продолжит карьеру в составе команды «Према», где станет напарником Мика Шумахера. В то же время де Врис покинет Формулу-2: он уже дебютировал в Формуле-Е.
- 1 декабря 2019
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