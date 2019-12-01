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В ФИА объяснили причины отключения DRS на Гран-при Абу-Даби

В ФИА объяснили причины отключения DRS на Гран-при Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил причины, по которым дирекция гонки отключила DRS на первых кругах Гран-при Абу-Даби.

«У нас упал сервер с данными. Тайминг работал, но, из-за того что возникла проблема, мы отключили DRS. Система была включена в тот момент, когда мы были уверены, что всё не только работает, но и в том, что видим верные данные. Мы провели проверку и убедились, что всё работает верно.

Не знаю, что было бы, не отключи мы DRS. Система, конечно, не стала бы открываться у всех подряд, но я не хотел бы думать о том, что могло бы случиться. Выключение системы стало простой мерой предосторожности», — приводит слова Майкла Маси GPToday.

Напомним, DRS была выключена сразу после третьего круга гонки и восстановлена на 18-м круге.

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