В ФИА объяснили причины отключения DRS на Гран-при Абу-Даби

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил причины, по которым дирекция гонки отключила DRS на первых кругах Гран-при Абу-Даби.



«У нас упал сервер с данными. Тайминг работал, но, из-за того что возникла проблема, мы отключили DRS. Система была включена в тот момент, когда мы были уверены, что всё не только работает, но и в том, что видим верные данные. Мы провели проверку и убедились, что всё работает верно.



Не знаю, что было бы, не отключи мы DRS. Система, конечно, не стала бы открываться у всех подряд, но я не хотел бы думать о том, что могло бы случиться. Выключение системы стало простой мерой предосторожности», — приводит слова Майкла Маси GPToday.



Напомним, DRS была выключена сразу после третьего круга гонки и восстановлена на 18-м круге.