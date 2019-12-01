В ФИА объяснили причины отключения DRS на Гран-при Абу-Даби

Гоночный директор ФИА Майкл Маси объяснил причины, по которым дирекция гонки отключила DRS на первых кругах Гран-при Абу-Даби.
«У нас упал сервер с данными. Тайминг работал, но, из-за того что возникла проблема, мы отключили DRS. Система была включена в тот момент, когда мы были уверены, что всё не только работает, но и в том, что видим верные данные. Мы провели проверку и убедились, что всё работает верно.
Не знаю, что было бы, не отключи мы DRS. Система, конечно, не стала бы открываться у всех подряд, но я не хотел бы думать о том, что могло бы случиться. Выключение системы стало простой мерой предосторожности», — приводит слова Майкла Маси GPToday.
Напомним, DRS была выключена сразу после третьего круга гонки и восстановлена на 18-м круге.
- 2 декабря 2019
-
00:04
- 1 декабря 2019
-
23:36
-
22:41
-
22:29
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:44
-
21:28
-
21:05
-
21:00
-
20:33
-
19:58
-
19:31
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:54
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:20
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
16:53
-
15:53
-
15:19
-
14:36
-
13:40
-
12:55
-
12:00
-
11:55