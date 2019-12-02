Норрис назвал себя «дерьмовым гонщиком» за то, что пропустил Переса

Пилот «Макларена» Ландо Норрис остался разочарован тем, что пропустил Серхио Переса на последнем круге Гран-при Абу-Даби.



«Это звучит самокритично, но Перес сделал меня по внешней траектории. Да, я пытался обороняться, переместился на внутреннюю, но у него была более свежая резина, а я нервничал, боялся заблокировать резину или совершить другую глупость. Я не смог переключиться. На протяжении всей гонки я был спокойным, следил за износом, а в ситуации с Пересом нужно было действовать более агрессивно.



Я же просто затормозил и думал о том, как оставить ему достаточно места. Проявил себя как дерьмовый гонщик. Я должен был победить Серхио, но не сделал этого. Это раздражает. Остальная гонка прошла хорошо, но в этот момент я потерпел неудачу», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.