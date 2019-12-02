Норрис назвал себя «дерьмовым гонщиком» за то, что пропустил Переса

Пилот «Макларена» Ландо Норрис остался разочарован тем, что пропустил Серхио Переса на последнем круге Гран-при Абу-Даби.
«Это звучит самокритично, но Перес сделал меня по внешней траектории. Да, я пытался обороняться, переместился на внутреннюю, но у него была более свежая резина, а я нервничал, боялся заблокировать резину или совершить другую глупость. Я не смог переключиться. На протяжении всей гонки я был спокойным, следил за износом, а в ситуации с Пересом нужно было действовать более агрессивно.
Я же просто затормозил и думал о том, как оставить ему достаточно места. Проявил себя как дерьмовый гонщик. Я должен был победить Серхио, но не сделал этого. Это раздражает. Остальная гонка прошла хорошо, но в этот момент я потерпел неудачу», — приводит слова Ландо Норриса Motorsport.
- 2 декабря 2019
-
00:04
- 1 декабря 2019
-
23:36
-
22:41
-
22:29
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:44
-
21:28
-
21:05
-
21:00
-
20:33
-
19:58
-
19:31
-
18:59
-
18:58
-
18:56
-
18:54
-
18:46
-
18:41
-
18:39
-
18:32
-
18:29
-
18:20
-
18:12
-
18:05
-
17:49
-
16:53
-
15:53
-
15:19
-
14:36
-
13:40
-
12:55
-
12:00
-
11:55