Ферстаппен рассказал, почему жаловался на мотор в ходе Гран-при Абу-Даби

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о проблемах с двигателем, которые возникли у него в ходе Гран-при Абу-Даби. По его словам, после пит-стопа на 25-м круге система по неизвестной причине стала с задержкой реагировать на нажатие педали газа.
«Когда я открывал дроссель, происходило не то, чего я желал. Возникала задержка. Из-за этого я терял время на круге. Мы не могли исправить это на ходу, поэтому пришлось искать обходные пути», — приводит слова Ферстаппена F1i.
Вместе с тем гонщик признал, что в любом случае не смог бы побороться за победу, даже если бы у него не возникло проблем. На финише Ферстаппен отстал от победителя Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на 17 секунд.
«На результат это не повлияло. Победу я всё равно не одержал бы», — признал он.
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