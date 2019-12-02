В Ф-1 объяснили, почему долго рассматривали возможную дисквалификацию Леклера

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, почему вердикт по делу «Феррари», которая ещё до старта Гран-при Абу-Даби допустила техническое нарушение, был объявлен уже после финиша.
Напомним, на машине Шарля Леклера ещё до старта гонки была обнаружена серьёзная разница между данными о количестве топлива, заявленными командой, и его реальным количеством. Разница в показаниях составила 4,88 кг.
По словам Маси, ФИА просто не хватило времени, чтобы оперативно рассмотреть дело.
«В тот момент, за пять минут до открытия пит-лейн, не хватает времени на то, чтобы вызвать к судьям людей, выслушать их и получить возможность корректно рассмотреть дело», — приводит слова Маси RaceFans.
Леклера не стали лишать третьего места в Абу-Даби за нарушение, а вот «Феррари» оштрафовали на € 50 тыс.
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