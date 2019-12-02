«Этот сезон не дал мне ничего». Кубица — о выступлениях в 2019-м

Польский гонщик Роберт Кубица, который на Гран-при Абу-Даби провёл последнюю гонку в составе «Уильямса», прокомментировал выступления в сезоне-2019.

«Уильямс» занял последнее место в Кубке конструкторов в 2019 году. Единственное очко команде принёс Кубица, однако он со счётом 0:21 уступил в квалификационной дуэли напарнику Джорджу Расселлу.

«Этот сезон не дал мне ничего, хотя я и получил некоторую информацию. Гонки в задних рядах пелотона в корне отличаются от того, чем я занимался в Формуле-1 десять лет назад», — цитирует Кубицу GrandPX.news.

Кубица смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года. Поляк имеет на своём счету победу на Гран-при Канады 2008 года — в тот сезон он выступал за БМВ.