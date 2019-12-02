Хэмилтон посетовал, что сезон закончился, едва он вышел на пик формы
Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, выигравший Гран-при Абу-Даби, сожалеет, что сезон-2019 уже завершился. На автодроме «Яс-Марина» шестикратный чемпион Формулы-1 оформил «Большой шлем», то есть стартовал с поула, пролидировал всю дистанцию гонки и одержал победу, записав на свой счёт быстрейший круг.
«Такое чувство, мол, как это гонок больше не будет? Мне кажется, сейчас я в лучшей форме за весь сезон, кажется, что мне надо продолжать гоняться. И вот тут нам приходится остановиться?!» — приводит слова Хэмилтона пресс-служба Формулы-1.
Победа на Гран-при Абу-Даби стала для Хэмилтона 11-й в сезоне и 84-й в карьере. По этому показателю Льюис уступает лишь семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру, который выиграл 91 гонку.
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