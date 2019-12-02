«Этот чёртов Стролл, с ним всегда одно и то же». Гасли был в ярости после финиша
Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли рассердился на Лэнса Стролла («Рейсинг Пойнт»), который, по его мнению, стал виновником инцидента на первом круге.
Из-за инцидента со Строллом Гасли откатился в конец пелотона и финишировал за пределами зачётной зоны. Француз потерял шестое место в личном зачёте, отдав его Карлосу Сайнсу («Макларен»), который на последнем круге обогнал Нико Хюлькенберга («Рено») и поднялся на 10-е место в гонке. Если бы Сайнс не сделал этого, Гасли остался бы на шестом месте в личном зачёте.
После финиша инженер сообщил Гасли, что Сайнс на последнем круге вышел на 10-е место в гонке.
«Ты шутишь? Мы обязаны были бы оказаться там, если бы не этот чёртов Стролл. С ним всегда одно и то же», — приводит слова Гасли RaceFans.
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