Петров: многие хейтят Льюиса, но его титул в очередной раз заслуженный

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Виталий Петров поделился впечатлениями от завершившегося сезона Формулы-1.



«Поздравляю всех с завершением, на мой взгляд, интересного сезона. Жалко, конечно, что меня там не было и я не смог составить этим ребятам компанию! Думаю, что про „Мерседес“ не стоит много говорить. И так все всё прекрасно понимают. Многие, конечно, хейтят и не любят Льюиса, но пилот всегда говорит за себя на трассе своими результатами. И этот титул в очередной раз заслуженный.



Очень много болельщиков у „Феррари“, и, конечно, у них есть к этой команде вопросы, которые копились на протяжении целого сезона Не могу сказать, что у них была самая слабая машина. Думаю, что с этой машиной было бы можно бороться. Но вопросов было много именно к самим пилотам, к самой тактике. Не знаю, каким образом в „Феррари“ будут решать эти вопросы, но уверен, что все были не в восторге от этого сезона.



Хотелось бы отметить команду „Ред Булл“, к которой я всегда относился с уважением. У них быстрая машина и отличная команда. О чём говорят сами результаты, время пит-стопов, слаженность коллектива. Одним из важных моментов, который не позволил им бороться, был мотор. А так — сама машина, её прижимная сила не только соответствует уровню, а может, иногда даже превосходит все команды», — написал Петров в своём «инстаграме».