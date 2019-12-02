Леклер не против выступать в «Феррари» вместе с Хэмилтоном

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что был бы не против прихода Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду в 2021 году.



«Буду ли я рад видеть Льюиса Хэмилтона своим напарником в «Феррари» в 2021 году? Конечно же, да. Мы выступаем в Формуде-1 и хотим бороться с лучшими гонщиками. В этом сезоне мне предоставилась возможность выступать в одной команде с Себастьяном Феттелем, четырёхкратным чемпионом мира, и я многому у него научился. У чемпионов есть чему поучиться, так что я не стал бы возражать против работы в одной команде с Льюисом», — приводит слова Шарля Леклера GPFans.



Ранее в СМИ появилась информация, что Хэмилтон может всерьёз рассматривать возможность продолжения карьеры в «Феррари» в 2021 году. По информации СМИ, гонщик «Мерседеса» уже дважды встречался с президентом «Феррари» Джоном Элканном.