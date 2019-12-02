Видео: как будет выглядеть круг по обновлённой трассе Формулы-1 в Зандворте

Архитектурное бюро Droco, занимающееся реконструкцией голландского автодрома «Зандворт», опубликовало видео с компьютерной симуляцией обновлённой трассы. Обновление трассы ведётся в настоящий момент. Наиболее заметными этапами реконструкции станет перестройка третьего и 13-го поворотов, которые в итоге станут профилированными, при этом наклон в 13-м повороте станет даже выше, чем, например, в Индианаполисе.



Из-за 18-градусного бенкинга, выводящего гонщиков на стартовую прямую, «Пирелли» придётся выбирать необычно высокое давление шин для Гран-при Нидерландов. Бенкинг необходим для того, чтобы пилоты имели возможность раньше активировать DRS для атак на стартовой прямой.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Dromo.