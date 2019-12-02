Расписание работы гонщиков на тестах Формулы-1 в Абу-Даби

Стало известно полное расписание работы гонщиков Формулы-1 на шинных тестах, которые пройдут в Абу-Даби на автодроме «Яс Марина» 3 и 4 декабря 2019 года. В тестах не примет участия чемпион мира Льюис Хэмилтон, которого в «Мерседесе» заменит Джордж Расселл. Также испытания пропустит Кевин Магнуссен из «Хааса», а Эстебан Окон получит шанс дебютировать в составе «Рено».



Формула-1. Расписание работы пилотов на тестах.



«Мерседес»: Валттери Боттас (вторник), Джордж Расселл (среда);

«Феррари»: Себастьян Феттель (вторник), Шарль Леклер (среда);

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (вторник), Александер Албон (среда);

«Макларен»: Ландо Норрис (вторник), Карлос Сайнс (среда);

«Рено»: Эстебан Окон (вторник и среда);

«Торо Россо»: Шон Гелаэл (утро вторника), Даниил Квят (вечер вторника), Пьер Гасли (среда);

«Рейсинг Пойнт»: Серхио Перес (вторник), Лэнс Стролл (среда);

«Альфа Ромео»: Кими Райкконен (вторник), Антонио Джовинацци (среда);

«Хаас»: Ромен Грожан (вторник), Пьетро Фиттипальди (среда);

«Уильямс»: Джордж Расселл (утро вторника), Рой Ниссани (вечер вторника и утро среды), Николас Латифи (вечер среды).