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Расписание работы гонщиков на тестах Формулы-1 в Абу-Даби

Расписание работы гонщиков на тестах Формулы-1 в Абу-Даби
Авто / Формула-1 0

Стало известно полное расписание работы гонщиков Формулы-1 на шинных тестах, которые пройдут в Абу-Даби на автодроме «Яс Марина» 3 и 4 декабря 2019 года. В тестах не примет участия чемпион мира Льюис Хэмилтон, которого в «Мерседесе» заменит Джордж Расселл. Также испытания пропустит Кевин Магнуссен из «Хааса», а Эстебан Окон получит шанс дебютировать в составе «Рено».

Формула-1. Расписание работы пилотов на тестах.

«Мерседес»: Валттери Боттас (вторник), Джордж Расселл (среда);
«Феррари»: Себастьян Феттель (вторник), Шарль Леклер (среда);
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (вторник), Александер Албон (среда);
«Макларен»: Ландо Норрис (вторник), Карлос Сайнс (среда);
«Рено»: Эстебан Окон (вторник и среда);
«Торо Россо»: Шон Гелаэл (утро вторника), Даниил Квят (вечер вторника), Пьер Гасли (среда);
«Рейсинг Пойнт»: Серхио Перес (вторник), Лэнс Стролл (среда);
«Альфа Ромео»: Кими Райкконен (вторник), Антонио Джовинацци (среда);
«Хаас»: Ромен Грожан (вторник), Пьетро Фиттипальди (среда);
«Уильямс»: Джордж Расселл (утро вторника), Рой Ниссани (вечер вторника и утро среды), Николас Латифи (вечер среды).

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