Ван дер Гарде поиздевался над трогательными прощаниями команд Ф-1 с пилотами
Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде намекнул на лицемерность действий команд Формулы-1, которые трогательно прощаются с пилотами во время их заключительных Гран-при. В первую очередь голландец имел в виду команду «Рено», подготовившую ряд трогательных роликов по случаю расставания с Нико Хюлькенбергом. Немец остался без контракта боевого пилота на сезон-2020.
«Что люблю в социальных сетях, так это публичные тёплые прощальные послания команд Формулы-1 гонщикам, от которых они отказались. „Он такой талантливый гонщик, он продвигает нас вперёд, он помог нам добиться наших целей и вообще фантастический человек“. А теперь проваливай к чёрту», — написал ван дер Гарде в своём твиттер-аккаунте.
«Рено» посвятил трогательный ролик покидающему команду Хюлькенбергу
В «Рено» устроили для Хюлькенберга коридор почёта и надели блондинистые парики
- 2 декабря 2019
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:38
-
18:37
-
18:00
-
16:00
-
15:08
-
15:00
-
14:00
-
13:39
-
13:00
-
12:01
-
11:35
-
11:00
-
10:00
-
10:00
-
09:00
-
00:59
-
00:04
- 1 декабря 2019
-
23:36
-
22:41
-
22:29
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:44
-
21:28
-
21:05
-
21:00
-
20:33
-
19:58
-
19:31
-
18:59
Партнерский контент