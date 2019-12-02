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Ван дер Гарде поиздевался над трогательными прощаниями команд Ф-1 с пилотами

Ван дер Гарде поиздевался над трогательными прощаниями команд Ф-1 с пилотами
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде намекнул на лицемерность действий команд Формулы-1, которые трогательно прощаются с пилотами во время их заключительных Гран-при. В первую очередь голландец имел в виду команду «Рено», подготовившую ряд трогательных роликов по случаю расставания с Нико Хюлькенбергом. Немец остался без контракта боевого пилота на сезон-2020.

«Что люблю в социальных сетях, так это публичные тёплые прощальные послания команд Формулы-1 гонщикам, от которых они отказались. „Он такой талантливый гонщик, он продвигает нас вперёд, он помог нам добиться наших целей и вообще фантастический человек“. А теперь проваливай к чёрту», — написал ван дер Гарде в своём твиттер-аккаунте.

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