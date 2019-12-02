«Вы что, с ума сошли?» Попов раскритиковал «Уильямс»

Российский журналист, комментатор Алексей Попов раскритиковал «Уильямс» за решение пригласить израильтянина Роя Ниссани на тесты в Абу-Даби.



«Тесты будут всего два дня! У них будет два новичка, два! Один – Джордж Расселл, провёл только один сезон. Второй — Николас Латифи, шесть пятниц провёл. Но из этих двух дней они получат только по полдня, потому что поедет господин Ниссани за деньги. Вы что, с ума сошли? Куда? Их последнего чемпиона мира Жака Вильнёва не пускают к ним в моторхоум, и за что? За то, что он сказал правду?



Ребята, вы гоночная команда или бизнес? Если бизнес, то окей! «Макларен» – тоже большой бизнес, но они как-то отделяют мух от котлет и при этом производят огромное количество автомобилей. Да, они, может, пока не достигли репутации Ferrari дорожной или тем более Porsche с десятками тысяч машин, но они на правильном пути. У них есть и бизнес, и гоночная команда. «Уильямс» непонятно чем занимается. Они сводят концы с концами, продают услуги по инжинирингу, у них есть Катар, а потом каждый год они публикуют баланс и говорят «мы в плюсе». Отлично, деньги поделили, всё. И потом вы занимаетесь вот этим.



Я ничего не имею против Латифи. Он, может быть, хороший парень. Но человек четыре года ездил в Формуле-2, не выиграл и даже второе место еле спас, ведь Гьотто с Камарой в Абу-Даби чуть не отобрали у него это второе место после всех этих сезонов. Ну вы что, смеетесь, что ли?» — рассказал Алексей Попов в своём видеоблоге.

Расписание работы гонщиков на тестах Формулы-1 в Абу-Даби