Вильнёв: Леклер не готов к роли лидера

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию в «Феррари».



«Феррари» полностью провалила сезон, в том числе и из-за конфликта пилотов. Весной никто не напомнил Леклеру, что это его второй год в Формуле-1 и первый — в топ-команде, что ему стоит расслабиться и учиться у Феттеля. С таким подходом команда смогла бы добиться большего. В итоге с первой гонки Леклер попытался доказать, что он лидер команды, что именно с ним связано будущее коллектива.



Болельщики подхватили эту идею, в итоге это попало в прессу и задело Феттеля. Такое уже случалось, когда Риккардо стал пилотом «Ред Булл». «Феррари» не помогла эта шумиха, а Леклер оказался не готов к роли лидера. Он завоёвывал поулы и иногда победы, но в итоге так и не боролся за титул. Не понимаю, что Бинотто собирается с этим делать. Во времена Эдди Ирвайна и Рубенса Баррикелло всё было проще, но сейчас нет никакого очевидного выхода», — приводит слова Вильнёва Formule1.nl.