Вильнёв: Леклер не готов к роли лидера

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал ситуацию в «Феррари».
«Феррари» полностью провалила сезон, в том числе и из-за конфликта пилотов. Весной никто не напомнил Леклеру, что это его второй год в Формуле-1 и первый — в топ-команде, что ему стоит расслабиться и учиться у Феттеля. С таким подходом команда смогла бы добиться большего. В итоге с первой гонки Леклер попытался доказать, что он лидер команды, что именно с ним связано будущее коллектива.
Болельщики подхватили эту идею, в итоге это попало в прессу и задело Феттеля. Такое уже случалось, когда Риккардо стал пилотом «Ред Булл». «Феррари» не помогла эта шумиха, а Леклер оказался не готов к роли лидера. Он завоёвывал поулы и иногда победы, но в итоге так и не боролся за титул. Не понимаю, что Бинотто собирается с этим делать. Во времена Эдди Ирвайна и Рубенса Баррикелло всё было проще, но сейчас нет никакого очевидного выхода», — приводит слова Вильнёва Formule1.nl.
- 2 декабря 2019
-
21:22
-
21:10
-
20:04
-
20:00
-
19:55
-
19:45
-
19:38
-
18:37
-
18:00
-
16:00
-
15:08
-
15:00
-
14:00
-
13:39
-
13:00
-
12:01
-
11:35
-
11:00
-
10:00
-
10:00
-
09:00
-
00:59
-
00:04
- 1 декабря 2019
-
23:36
-
22:41
-
22:29
-
22:08
-
22:00
-
21:53
-
21:44
-
21:28
-
21:05
-
21:00
-
20:33
-
19:58