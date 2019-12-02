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В «Феррари» разрешат Феттелю и Леклеру бороться между собой в сезоне-2020

В «Феррари» разрешат Феттелю и Леклеру бороться между собой в сезоне-2020
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что Себастьян Феттель и Шарль Леклер смогут бороться в начале сезона-2020.

«Мы только что закончили сезон, до Австралии у нас ещё много времени. В начале года ситуация была совершенно другой — у нас был новичок и опытный гонщик. Посмотрите на последние гонки: парням давали бороться между собой. Думаю, именно так мы начнём и сезон-2020. Шарль удивил не только меня — он смог удивить всех.

Он быстр и отлично справился с давлением в ходе сезона. Он хорош в борьбе. Мы им довольны. Он провёл выдающийся сезон. Завоевать семь поулов, две победы и финишировать в зачёте впереди Себастьяна в свой первый год выступлений в команде — это большое достижение», — приводит слова Маттиа Бинотто Sky Sports.

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