В «Феррари» разрешат Феттелю и Леклеру бороться между собой в сезоне-2020

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что Себастьян Феттель и Шарль Леклер смогут бороться в начале сезона-2020.



«Мы только что закончили сезон, до Австралии у нас ещё много времени. В начале года ситуация была совершенно другой — у нас был новичок и опытный гонщик. Посмотрите на последние гонки: парням давали бороться между собой. Думаю, именно так мы начнём и сезон-2020. Шарль удивил не только меня — он смог удивить всех.



Он быстр и отлично справился с давлением в ходе сезона. Он хорош в борьбе. Мы им довольны. Он провёл выдающийся сезон. Завоевать семь поулов, две победы и финишировать в зачёте впереди Себастьяна в свой первый год выступлений в команде — это большое достижение», — приводит слова Маттиа Бинотто Sky Sports.