«Он обречён на величие». Браун — о Леклере

Спортивный руководитель Формулы-1 Росс Браун считает, что у гонщика «Феррари» Шарля Леклера большое будущее. Монегаск закончил второй сезон в Ф-1, и в первом сезоне в составе «Феррари» ему удалось опередить напарника Себастьяна Феттеля, четырёхкратного чемпиона мира.

«Наиболее позитивный аспект выступлений «Феррари» в этом сезоне, без сомнения, Шарль Леклер, который провёл всего второй сезон в Формуле-1 и первый в топ-команде. Он дважды победил, семь раз был на поуле и в десяти гонках финишировал на подиуме.

Его талант не подлежит сомнению. Он просто обречён на величие в следующем десятилетии.

Конечно, ему ещё есть куда расти, но это естественно. Было ясно, что у Шарля есть всё, чтобы оказать давление на Себастьяна Феттеля. Это напомнило Себу то, что случилось с ним пять лет назад, когда его напарником в «Ред Булл» был Даниэль Риккардо», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.

«Феррари» в ходе гонки утаила от Леклера его возможную дисквалификацию