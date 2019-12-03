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Вольф отреагировал на слухи об уходе в «Феррари»

Вольф отреагировал на слухи об уходе в «Феррари»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Феррари».

Под руководством Вольфа «Мерседес» с 2014 по 2019 год завоевал шесть Кубков конструкторов подряд, а его гонщики шесть раз становились чемпионами мира: пять титулов в этот период на счету Льюиса Хэмилтона и один, в 2016 году, — у Нико Росберга.

««Феррари» — великий бренд. Но то, чего добился я с «Мерседесом», уникально.

Мне поверили настолько, что позволили мне стать акционером команды, чтобы я мог действовать и как предприниматель. По этой причине отношения, которые у нас сформировались, нельзя просто так оставить позади», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

В сезоне-2020 призовыми гонщиками «Мерседеса» останутся Хэмилтон и Валттери Боттас.

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