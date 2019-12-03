В «Мерседесе» объяснили, зачем пригласили Расселла на шинные тесты

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, зачем к работе на тестах «Пирелли» привлекли призового пилота «Уильямса» Джорджа Расселла. Возникли предположения, что в «Мерседесе» пытаются понять, способен ли Расселл в будущем стать призовым гонщиком заводской команды, однако Вольф опроверг это.

«Нет, я в самом начале сказал Джорджу, что это не оценка его способностей. Мы уже знаем, на что он способен. Вне зависимости от этих тестов мы смотрим на него как на будущего гонщика «Мерседеса».

У него есть скорость и талант, есть гоночный интеллект. Без этого не выиграешь титулы в GP3 и в Формуле-2, причём всякий раз в качестве новичка.

Тесты нужны для того, чтобы он набрался опыта. Ему не нужно нам ничего доказывать. Кроме того, Джордж связан контрактом с «Уильямсом», — цитирует Вольфа GrandPX.news.