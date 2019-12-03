Хорнер рассказал о ситуации с контрактами гонщиков топ-команд Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился своим видением ситуации с контрактами гонщиков, выступающих за ведущие коллективы. Действующие соглашения Льюиса Хэмилтона («Мерседес»), Себастьяна Феттеля («Феррари») и Макса Ферстаппена («Ред Булл») со своими командами рассчитаны до сезона-2020 включительно.
Несмотря на это, по словам Хорнера, в сезоне-2021 не следует ожидать масштабных перестановок.
«Все должны остаться в своих командах за те же деньги. Льюис всем доволен в «Мерседесе», Макс — у нас. Мы хорошо сработались. Зачем что-то менять? Нам надо лишь обеспечить его хорошей машиной, чтобы он остался в коллективе», — приводит слова Хорнера GrandPX.news.
В сезоне-2019 Ферстаппен занял третье место в личном зачёте, уступив лишь Хэмилтону и его напарнику Валттери Боттасу.
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