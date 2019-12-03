Йос Ферстаппен не поверил в случайность ошибки «Феррари» с топливом

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заявил, что не верит, будто бы в «Феррари» случайно ошиблись в ситуации с топливом в машине Шарля Леклера перед стартом Гран-при Абу-Даби.
Напомним, на машине Леклера ещё до старта гонки была обнаружена серьёзная разница между данными о количестве топлива, заявленными командой, и его реальным количеством. Разница в показаниях составила 4,88 кг.
«Это не ошибка в расчётах. Такая команда, как «Феррари», не допускает подобных просчётов.
Не стану вдаваться в детали — тема очень скользкая. Не хочу обжечься. Но правила надо ужесточить в следующем сезоне», — сказал Ферстаппен-старший в эфире голландского телеканала Ziggo Sport.
Леклера не стали лишать третьего места в Абу-Даби за нарушение, а вот «Феррари» оштрафовали на € 50 тыс.
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