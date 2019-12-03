Бриаторе усомнился в целесообразности перехода Хэмилтона в «Феррари»

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе прокомментировал слухи о том, что гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1, будто бы может перейти в «Феррари» в 2021 году. Действующее соглашение Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитано до сезона-2020 включительно.

По словам Бриаторе, переход Льюиса в «Феррари» может оказаться под вопросом по той причине, что у команды из Маранелло уже есть гонщик его калибра, а именно Шарль Леклер.

«Я бы не торопился. Возможно, у «Феррари» уже есть гонщик калибра Хэмилтона.

Когда в одной команде оказываются два высококлассных пилота, это всегда риск, как мы видели в этом сезоне на примере Феттеля и Леклера. Не будем забывать, что в последние сезоны Хэмилтон, учитывая превосходство «Мерседеса», имел возможность пилотировать расслабленно, почти не допуская ошибок», — цитирует Бриаторе GrandPX.news.