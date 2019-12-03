Вильнёв порадовался, что в ходе Гран-при Абу-Даби отказала DRS

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв порадовался тому, что в первой фазе гонки Гран-при Абу-Даби из-за технического сбоя все пилоты лишены были возможности воспользоваться системой DRS, облегчающей задачу обгона.

«Это было здорово. Это были настоящие гонки. Можно было видеть, как пилот готовит манёвр, работает над ним и в итоге совершает красивый обгон.

Это были не такие простые обгоны, какие бывают на шоссе. Это действительно было интересно. Получилась демонстрация того, насколько ужасна DRS. Это искусственная система.

Болельщики жалуются на нехватку обгонов, но речь ведь идёт об их качестве, а не о количестве», — приводит слова Вильнёва GrandPX.news.

Гран-при Абу-Даби выиграл Льюис Хэмилтон, шестикратный чемпион Формулы-1.