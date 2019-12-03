Боттас — лучший по итогам первого дня тестов в Абу-Даби, Квят — третий

В Абу-Даби завершился первый день шинных тестов в Формуле-1. Лучшее время по его итогам показал вице-чемпион мира 2019 года, пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у Себастьяна Феттеля из «Феррари», тройку замкнул гонщик «Торо Россо» Даниил Квят.
Сегодня же, 3 декабря, за рулём «Рено» дебютировал Эстебан Окон, заменивший во французской команде Нико Хюлькенберга. Окон показал восьмой результат.
Формула-1. Шинные тесты. Абу-Даби. Первый день
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.37,124 (138 кругов)
2. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.37,991 (136)
3. Даниил Квят («Торо Россо») — 1.38,183 (72)
4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт) — 1.38,434 (120)
5. Ромен Грожан (»Хаас") — 1.39,526 (146)
6. Ландо Норрис («Макларен») — 1.39,741 (125)
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.39,926 (153)
8. Эстебан Окон («Рено») — 1.39,962 (77)
9. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.40,368 (87)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.40,903 (93)
11. Шон Гелаэл («Торо Россо») — 1.41,640 (67)
12. Рой Ниссани («Уильямс») — 1.44,760 (41).
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