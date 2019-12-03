Видео: Феттель и Перес столкнулись на тестах в Абу-Даби

Сегодня, 3 декабря, на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби прошёл первый день шинных тестов. В его ходе на трассе произошёл инцидент между пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и гонщиком «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом. Пилоты столкнулись, в результате чего болид немца развернуло.

Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».

Напомним, что по итогам первого дня тестов в Абу-Даби лучший результат показал действующий вице-чемпион мира Валттери Боттас из «Мерседеса». Второе место досталось Феттелю, а тройку замкнул пилот «Торо Россо» Даниил Квят.

Сезон Формулы-1 завершился 1 декабря гонкой в Абу-Даби. Победу в ней одержал другой гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.