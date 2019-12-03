Видео: Феттель и Перес столкнулись на тестах в Абу-Даби
Сегодня, 3 декабря, на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби прошёл первый день шинных тестов. В его ходе на трассе произошёл инцидент между пилотом «Феррари» Себастьяном Феттелем и гонщиком «Рейсинг Пойнт» Серхио Пересом. Пилоты столкнулись, в результате чего болид немца развернуло.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице Формулы-1 в «Твиттере».
Напомним, что по итогам первого дня тестов в Абу-Даби лучший результат показал действующий вице-чемпион мира Валттери Боттас из «Мерседеса». Второе место досталось Феттелю, а тройку замкнул пилот «Торо Россо» Даниил Квят.
Сезон Формулы-1 завершился 1 декабря гонкой в Абу-Даби. Победу в ней одержал другой гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.
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