Феттель: Хэмилтон уже пилот «Феррари»
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель с юмором отреагировал на вопрос о возможном переходе гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в «Скудерию». По словам немца, Льюис уже является пилотом «Феррари», так как владеет спорткаром соответствующей марки.
«Хэмилтон уже пилот „Феррари“. Думаю, у него в гараже уже стоит несколько „Феррари“. Что касается меня и возможного ухода из Формулы-1, то знаю одно: если я уйду, то уже не вернусь. Не думаю, что в нашем спорте возраст имеет такое же значение, как в других. На самом деле всё просто: если ты достаточно хорош, значит ты и достаточно молод», — приводит слова немца GrandPrix247.
Феттель закончил сезон-2019 на пятой строчке в личном зачёте, уступив напарнику Шарлю Леклеру.
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