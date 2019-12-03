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Формула-Е получила статус чемпионата мира под эгидой ФИА

Формула-Е получила статус чемпионата мира под эгидой ФИА
Авто / Формула-Е/WEC/Америка/Прочее 0

Всемирный совет Международной автомобильной федерации проголосовал за включение Формулы-Е в список серий со статусом чемпионата мира. Новый статус начнёт действовать с сезона-2020/21 Формулы-Е.

«Создание Формулы-Е и её развитие — это прекрасный проект, я горжусь, что сегодня мы в ФИА подтвердили получение серией статуса чемпионата мира. Серия добивалась прогресса с первого сезона. За очень короткий срок серия показала свою актуальность для автопроизводителей, в нынешнем сезоне в чемпионате появилось ещё два производителя, а общее их число достигло 10.

Формула-Е наглядно показала, что концепция проведения гонок на электромобилях работает. Я рад приветствовать Формулу-Е в числе серий, которые получили статус чемпионата мира, которые проводятся под эгидой ФИА», — приводит слова Жана Тодта пресс-служба Международной автомобильной федерации.

Нынешний сезон является шестым в истории электрической серии.

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