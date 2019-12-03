Окон: Хюлькенберг заслуживал места в Формуле-1

Пилот «Рено» Эстебан Окон, заменивший во французской команде Нико Хюлькенберга, признал, что немец заслуживал того, чтобы остаться в Формуле-1.
«Я не изучаю бизнес-сторону Формулы-1, и есть много вещей, которые я не понимаю. Но Хюлькенберг, с учётом его таланта, заслуживал места в Ф-1. Я не в той позиции, чтобы говорить об этом, но я был в том же положении, что и он, лишь год назад. Тогда Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон нашли нужные слова для меня, и это было трогательно.
Кто-то говорит, что всё это не очень честно и с Формулой-1 что-то не так, но в пелотоне лишь 20 мест. Здесь сложно даже тем, у кого есть финансовая поддержка. Нужно постоянно и упорно трудиться. Как только ты показываешь слабость, на твоё место сразу же претендует множество пилотов», — приводит слова Окона Le Figaro.
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