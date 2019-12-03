Грожан раскритиковал новые шины
Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился впечатлениями от первого дня шинных тестов в Абу-Даби. По словам француза, образцы новой модификации резины никак не решают проблем. Грожан дал понять, что недоволен новинкой.
«В новых шинах есть какой-то позитив, есть и негатив. Говорить об этом слишком рано. Но если вы спросите меня, доволен ли я новой резиной и решит ли она некоторые проблемы, такие как перегрев и деградация, то я вам скажу правду: нет, это не решит проблему в полной мере. Мне сложно сказать, какие шины необходимо использовать», — приводит слова Грожана GPblog.
Напомним, на протяжении всего сезона-2019 команда «Хаас» больше всего сетовала на работу шин «Пирелли». Завтра, 4 декабря, в Абу-Даби пройдёт второй день тестовых заездов.
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