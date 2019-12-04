Брандл считает, что Алонсо в 2021 году может вернуться в «Рено»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился мыслями о дальнейшей карьере двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Напомним, испанец покинул Ф-1 по завершении сезона-2018, но нередко говорит о возвращении в 2021 году, когда в силу вступит новый технический регламент. Брандл считает, что такой вариант возможен и полагает, что Фернандо подпишет контракт с «Рено».

«Фернандо Алонсо подтвердил, что хочет вернуться на стартовую решётку Формулы-1 в 2021 году. Вероятно, это будет „Рено“. На сегодняшний день Формула-1 фокусируется на молодых талантах, но пилотов, подобных Леклеру и Ферстаппену не так много. Даже молодёжная программа „Ред Булл“ застопорилась», — приводит слова Брандла Marca.

Напомним, в прошлом Алонсо выступал в «Рено» и завоевал с командой два титула.