Брандл считает, что Алонсо в 2021 году может вернуться в «Рено»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Sky Sports Мартин Брандл поделился мыслями о дальнейшей карьере двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо. Напомним, испанец покинул Ф-1 по завершении сезона-2018, но нередко говорит о возвращении в 2021 году, когда в силу вступит новый технический регламент. Брандл считает, что такой вариант возможен и полагает, что Фернандо подпишет контракт с «Рено».
«Фернандо Алонсо подтвердил, что хочет вернуться на стартовую решётку Формулы-1 в 2021 году. Вероятно, это будет „Рено“. На сегодняшний день Формула-1 фокусируется на молодых талантах, но пилотов, подобных Леклеру и Ферстаппену не так много. Даже молодёжная программа „Ред Булл“ застопорилась», — приводит слова Брандла Marca.
Напомним, в прошлом Алонсо выступал в «Рено» и завоевал с командой два титула.
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