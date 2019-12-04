Квят на тестах выступил в шлеме, который ему не дали использовать на ГП России

Этап Гран-при России Формулы-1 в 2019 году был немного омрачён для российского пилота «Торо Россо» Даниила Квята. Для домашней гонки он подготовил новый, особый дизайн шлема. Но тогда в ФИА выступили против его использования, обосновывая это тем, что это было бы уже второе серьёзное изменение шлема у Даниила в течение сезона.

В итоге Квяту пришлось отказаться от своей задумки. Но всё же ему удалось найти возможность сесть за руль болида в новом шлеме уже в 2019 году. 3 декабря, в ходе шинных тестов в Абу-Даби, Даниил использовал тот самый шлем, который он готовил для Гран-при России.

Соответствующая информация размещена на странице Jens Munser Designs в «Твиттере». Там же прикреплены и фото Квята в шлеме особого дизайна.

