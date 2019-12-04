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Квят: это были хорошие полдня тестов. Теперь настало время для отдыха!

Квят: это были хорошие полдня тестов. Теперь настало время для отдыха!
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги первого дня шинных тестов Формулы-1 в Абу-Даби. Для Квята это было последнее выступление за рулём болида Формулы-1 в 2019 году.

«Это были хорошие полдня тестов. Мы проехали много продуктивных кругов и получили хорошее представление о шинах, что являлось главной целью тестов. У нас была смесь коротких и длинных серий кругов, что обеспечит нас данными для анализа при подготовке к предсезонным тестам в следующем году. Ну а теперь настало время для отдыха!» — приводит слова Квята инстаграм-аккаунт «Торо Россо».

Квят всё-таки выступил в шлеме, который ему не дали использовать на ГП России
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