Стоунер рассказал, что ушёл из MotoGP в 2012 году из-за серьёзной болезни

Двукратный чемпион мира по мотогонкам австралиец Кейси Стоунер рассказал, почему ушёл из спорта в 2012 году, когда ему было всего 27 лет. По словам австралийского спортсмена, его решение объясняется синдромом хронической усталости, что мешает ему даже уделять время хобби, таким как картинг и стрельба из лука.
«Я уже около года не занимался картингом. У меня нет для этого энергии. В этом случае я буду вынужден всю следующую неделю провести на диване.
В эти дни я не занимаюсь делами, которые приносят мне удовольствие. Это огорчает. Я уже около 10 месяцев не стрелял из лука. Я не в состоянии поддерживать себя в форме», — приводит слова гонщика Autosport.
В сезоне-2007 Стоунер стал чемпионом в составе «Дукати», а в 2011 году взял титул с «Хондой».
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