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Уэббер упрекнул Феттеля в том, что он не слушает советов

Уэббер упрекнул Феттеля в том, что он не слушает советов
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Марк Уэббер, который был напарником Себастьяна Феттеля («Феррари») в «Ред Булл», рассказал, почему, по его мнению, немец проиграл сезон-2019 напарнику Шарлю Леклеру.

«Он боец и победитель, но в его броне есть брешь. Он не слушает советов.

Вероятно, ему нужны советы от людей со стороны, но для него это нечто неизведанное. Он приближается к завершению карьеры, но ему нужны советы профессионалов, которые ранее также оказывались в подобной ситуации. За счёт этого он сможет понять, как открыть в себе страсть, энергию и желание продолжать выступления», — приводит слова Уэббера Planet F1.

Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл», выступает за «Феррари» с 2015 года. В сезоне-2019 немец заработал 240 очков — на 24 меньше, чем 22-летний Леклер.

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