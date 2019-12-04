Чивчян рассказал, как ему повезло перед финалом Международного кубка по дрифту

Действующий трёхкратный чемпион RDS и действующий двукратный победитель Международного кубка по дрифту FIA Intercontinental Drifting Cup Георгий Чивчян рассказал о технических проблемах, с которыми столкнулся в финале первенства.

«К финалам у меня стало перегреваться сцепление. Я это ощущал уже во время заездов топ-4. А к финалам оно не просто перегревалось, я чувствовал, каким мягким оно стало. И в этом была большая проблема, т. к. перерыва между последними заездами явно недостаточно для того, чтобы оно остыло. Мне повезло, что Nissan 180SX Фудзино сломался первым — вполне возможно, что это могло случиться и со мной. Я счастлив, но счастлив не на сто процентов. Если бы в этот раз мне ещё удалось выиграть и у Фудзино! Но, к сожалению, хоть гонка и была выиграна, боевых заездов получилось не так много. Я даже рад, что у меня был перезаезд с Мацуи, потому что иначе бы получилось, что я вообще провёл всего два боевых заезда», — приводит слова «Гочи» Drom.

Напомним, турнир проходил в последний уик-энд ноября Японии на трассе «Цукуба» и завершился второй подряд победой российского дрифтера.