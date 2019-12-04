«Пежо» построит гиперкар для WEC вместе с командой Rebellion

«Пежо» объединит усилия с командой Rebellion Racing, выступающей в категории LMP1 чемпионата мира по гонкам на выносливость, и построит гиперкар для участия в WEC, сообщает пресс-служба компании.

Ранее стало известно о возвращении в чемпионат французской марки, на счету которой три победы в гонке «24 часа Ле-Мана», главного этапа первенства, в 2022 году, когда в силу вступит новый технический регламент.

Стороны построят машину на базе Peugeot Sport в Сатори неподалёку от Парижа. Именно там базировалась заводская команда «Пежо», которая выступала в соревнованиях спортпрототипов с 2007 по 2012 год.

При этом в пресс-релизе ничего не сказано о компании Oreca, которая готовила шасси для Rebellion.

В сезоне-2019/20 прошло уже три гонки WEC из восьми. Первые два этапа выиграли экипажи «Тойоты», а в Шанхае победила Rebellion.