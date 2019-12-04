Бинотто: титул-2019 «Феррари» проиграла ещё в 2018-м
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал поражение подопечных в сезоне-2019. Кубок конструкторов в шестой раз подряд достался «Мерседесу», а в личном зачёте победил его гонщик Льюис Хэмилтон, ставший шестикратным чемпионом Формулы-1.
«Думаю, мы проиграли этот титул ещё в прошлом году, когда проектировали машину. В конце концов, мы же не были конкурентоспособными на старте этого сезона. И причины этому есть. Считаю, проект этой машины не был настолько хорош, чтобы с ним можно было начинать сезон.
То, как мы развивали машину в ходе сезона, стало доказательством того, что наша машина была не так хороша, как автомобиль конкурентов. Вот и всё, собственно», — приводит слова Бинотто Autosport.
Вольф отреагировал на слухи об уходе в «Феррари»
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