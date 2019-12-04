В младших сериях из-за слабых пилотов могут ввести подобие суперлицензии

История штрафов Махавира Рагунатана может получить продолжение и иметь последствия для всех серий. Президент ФИА Жан Тодт высказал мнение, что во всех младших сериях нужно ввести подобие суперлицензии, сейчас используемой в Формуле-1.
В случае, если подобное решение будет принято ФИА, переход в Формулу-2 не будет возможен без успешных выступлений в более младших ступенях. Примечательно, что на счету Махавира Рагунатана нет крупных побед, только успех в полулюбительской серии BossGP.
«Я верю, что, как и в случае суперлицензии пилотов Формулы-1, нам нужно сделать подобное правило для младших категорий. Начиная с картинга, затем Формула-4, Формула-3, Формула-2. Это то, на что стоит обратить внимание, поскольку машины там конкурентоспособны, а гонщики ведут много борьбы колесо в колесо», — приводит слова Жана Тодта RaceFans.
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