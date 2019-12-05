Квят не вошёл в десятку лучших пилотов Формулы-1 2019 года по версии Sky Sports

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не вошёл в десятку лучших пилотов по итогам сезона по средней оценке по версии Sky Sports. Квят занял по итогам сезона 11-е место, набирая в среднем 7,08 балла за гонку по десятибалльной шкале.
Возглавил рейтинг шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, второе место досталось Максу Ферстаппену, третьим стал Карлос Сайнс. Шарль Леклер занял пятое место в рейтинге, а Себастьян Феттель — девятое.
Рейтинг пилотов по версии Sky Sport (средняя оценка за гонку):
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 8,57
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8,55
3. Карлос Сайнс («Макларен») — 7,97
4. Валттери Боттас («Мерседес») — 7,70
5. Шарль Леклер («Феррари») — 7,67
6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 7,47
7. Ландо Норрис («Макларен») — 7,45
8. Александер Албон («Ред Булл») — 7,42
9. Себастьян Феттель («Феррари») — 7,30
10. Даниэль Риккардо («Рено») — 7,17
11. Даниил Квят («Торо Россо») — 7,08
12. Джордж Расселл («Уильямс») — 6,98
13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 6,90
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6,78
15. Пьер Гасли («Торо Россо») — 6,68
16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 6,48
17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6,25
18. Ромен Грожан («Хаас») — 6,20
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 6,05
20. Роберт Кубица («Уильямс») — 5,71
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