Квят не вошёл в десятку лучших пилотов Формулы-1 2019 года по версии Sky Sports

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят не вошёл в десятку лучших пилотов по итогам сезона по средней оценке по версии Sky Sports. Квят занял по итогам сезона 11-е место, набирая в среднем 7,08 балла за гонку по десятибалльной шкале.



Возглавил рейтинг шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, второе место досталось Максу Ферстаппену, третьим стал Карлос Сайнс. Шарль Леклер занял пятое место в рейтинге, а Себастьян Феттель — девятое.



Рейтинг пилотов по версии Sky Sport (средняя оценка за гонку):



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 8,57

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8,55

3. Карлос Сайнс («Макларен») — 7,97

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 7,70

5. Шарль Леклер («Феррари») — 7,67

6. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 7,47

7. Ландо Норрис («Макларен») — 7,45

8. Александер Албон («Ред Булл») — 7,42

9. Себастьян Феттель («Феррари») — 7,30

10. Даниэль Риккардо («Рено») — 7,17

11. Даниил Квят («Торо Россо») — 7,08

12. Джордж Расселл («Уильямс») — 6,98

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 6,90

14. Нико Хюлькенберг («Рено») — 6,78

15. Пьер Гасли («Торо Россо») — 6,68

16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 6,48

17. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 6,25

18. Ромен Грожан («Хаас») — 6,20

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 6,05

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 5,71